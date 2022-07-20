Парламент Шри-Ланки избрал нового президента

Парламент Шри-Ланки 20 июля избрал президентом бывшего премьера Ранила Викремесингхе, который до этого момента исполнял обязанности главы государства.

Викрамасингхе получил 134 голоса. Его основной конкурент, депутат от правящей партии и бывший министр массовых коммуникаций Даллас Алахапперума получил поддержку 82 депутатов. Председатель альянса «Национальная власть народа» Анура Кумара Диссанаяке получил три голоса.

15 июля спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил, что президент страны Готабая Раджапакса официально покинул свой пост.

9 июля в Шри-Ланке прошли протесты. Жители вышли на улицы столицы страны, требуя отставки Раджапакса. Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции главы государства.

Затем участники акций протеста проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее.

новость дополняется