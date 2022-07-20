Бремя перемен: кто сменит сбежавшего лидера Шри-Ланки

Парламент Шри-Ланки 20 июля изберет нового президента на смену бежавшему из страны на волне народных протестов Готабае Раджапаксе. Наибольшие шансы получить кресло главы государства — у политического аксакала Ранила Викрамасингхе, многократного премьера страны, незадолго до нынешнего голосования ставшего врио президента. Впрочем, как под управлением этого 73-летнего политика, считающегося лучшим кризис-менеджером, так и любого другого возможного победителя выход страны из самого острого социально-экономического кризиса с момента обретения независимости в 1948 году быстрым и легким не будет.

Тайное и явное

Эти выборы президента станут для Шри-Ланки первым случаем с 1978 года, когда главу государства будут определять не избиратели, а 225 членов парламента, причем тайным голосованием. На такой разрыв с традицией было решено пойти на фоне политического кризиса, в результате которого на волне народных протестов президент Готабая Раджапакса бежал из страны, оставив ее в глубокой социально-экономической яме и политическом раздрае.

Казалось бы, протестная волна должна была снести не только Раждапаксу с его многочисленными родственниками, до недавнего времени занимавшими разнообразные посты в правительстве, но и 73-летнего премьера Ранила Викрамасингхе, назначенного на этот пост лишь в мае. 8 июля, когда протестующие ланкийцы штурмом взяли его официальную резиденцию и практически дотла спалили его частный особняк, он первым объявил о своей отставке с поста премьера.

Однако уже неделю спустя экс-премьер реинкарнировался в виде исполняющего обязанности главы государства и главного претендента на то, чтобы занять этот пост официально до ноября 2024 года — времени истечения полномочий теперь уже экс-президента Раджапаксы.

Ранил Викрамасингхе пришел в политику в далеком 1977 году и с тех пор успел побывать лидером объединенной оппозиции и шесть раз премьером, заслужив за свою политическую живучесть прозвище Хитрый Лис. За долгую карьеру этот человек запомнился как довольно неплохой кризис-менеджер прозападного толка — выход Шри-Ланки из рецессии в 2001 году во многом считают его заслугой.

Но были в его биографии и неоднозначные штрихи. Например, как и многих политиков страны, Викрамасингхе не обошли обвинения в коррупции — в свое время его считали причастным к мошенничеству с инсайдерской торговлей в Центральном банке, которые он сам неизменно отвергал. Кроме того, в 2015 году, когда Викрамасингхе в очередной раз занял кресло премьера, его заподозрили в тесных связях с семьей Раджапаксы: хотя они и считались политическими соперниками, многие были уверены, что премьер покрывает президента в деле о коррупции и нарушениях прав человека — от того что расследования против семьи Раджапаксы были начаты, но закончились ничем.

Примечательно, что после бегства Раджапаксы именно правящая партия экс-президента «Народный фронт Шри-Ланки», обладающая в парламенте большинством, предпочла сделать своим кандидатом на выборах Ранила Викрамасингхе.

За и против

— Это человек с очень внушительным политическим багажом, и к нему нет особо острых претензий, в том числе и со стороны населения. И хотя во время протестов ему сожгли дом, это было скорее на волне общего негодования против самой системы власти, а не против него самого, — сказал «Известиям» руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Немаловажным, по мнению эксперта, служит и тот факт, что в прошлые годы у Викрамасингхе сложились достаточно хорошие отношения практически со всеми иностранными лидерами, что теперь может помочь ему найти внешние источники финансирования, крайне необходимые Шри-Ланке в разгар экономического кризиса.

— Это человек, который создает впечатление, что он, если и не сумеет вытащить страну из кризиса, то как минимум не даст ей скатиться еще дальше вниз, — резюмировал Алексей Куприянов.

Ранил Викрамасингхе действительно умен и политически проницателен, но ему не хватает народной поддержки, заметил, в свою очередь, профессор кафедры исследований проблем мира и конфликтов Университета Упсалы Ашок Суэйн.

— Его партия не смогла получить ни одного места на последних парламентских выборах, но он прошел через заднюю дверь, чтобы стать членом парламента, затем премьер-министром, а теперь и президентом. Его зависимость от Раджапаксы, чтобы быть у власти, лишает его политического авторитета, и это еще больше разделяет политический класс и страну. Боюсь, кризис в Шри-Ланке, похоже, закончится не скоро. А без политической стабильности мало надежды на то, что страна добьется экономической стабилизации, — пояснил эксперт «Известиям».

Впрочем, вероятность того, что именно Ранил Викрамасингхе займет сейчас кресло президента (за которое он тщетно боролся на выборах в 1999 и 2005 годах), хоть высока, но отнюдь не абсолютна. Отчасти палки в колеса этим планам может вставить неожиданный самоотвод из президентской гонки лидера главного оппозиционного блока в парламенте «Объединенная народная власть» Саджита Премадаса. 19 июля он снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата, Далласа Алахапперумы, возглавлявшего поочередно министерства спорта, энергетики и массовых коммуникаций в правительстве Раджапаксы, но затем перешедшего в оппозицию к партии власти.

Третьим и последним кандидатом, официально выдвинутым накануне выборов, стал лидер марксистской партии Анура Кумара Диссанаяке — единственный из претендентов, никак не связанный прошлым сотрудничеством с кланом Раджапаксы, но скорее смахивающий на статиста ввиду того, что его партии принадлежит всего три места в парламенте.

Между тем, кто бы ни стал 20 июля новым главой Шри-Ланки, название которой в переводе с санскрита означает «благословенная земля», ему вряд ли можно будет позавидовать. Экономика государства, которая, по признанию того же Викрамасингхе еще в июне, «полностью рухнула», продолжает свободное падение: топлива и газа в стране как не было, так практически и нет, и закупать его не на что. В скором будущем ей прочат еще и более острую нехватку продовольствия, которое в силу стремительного роста инфляции (в июне она составила 55%) и так стало не по карману огромному числу ланкийцев.

Кроме того, будущему президенту придется контролировать и кабинет министров, который, вопреки идее сделать его «правительством единства» с участием представителей всех партий, вряд ли будет таковым на деле. И это всё совершенно точно не сулит новому главе острова легкой жизни.