Президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку 13 июля. Об этом 9 июля сообщает ланкийский новостной портал Newswire cо ссылкой на спикера парламента Махинду Япа Абейвардену.

Таким образом, власть в стране будет передана мирным путем.

Ранее в субботу протестующие ворвались в частную резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. Как утверждает пожарная команда муниципального совета Коломбо, ее бригада не смогла добраться до места и начать тушение из-за беспорядков.

В субботу утром в стране возобновились протесты. Жители вышли на улицы столицы страны, требуя отставки действующего президента. Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции главы государства.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение.

В ходе встречи лидеры партий призвали президента подать в отставку. Глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким отмечал, что консенсуса по просьбе об отставке главы государства и премьер-министра на совещании достигнуто не было. По итогам заседания спикер парламента Махинда Япа Абейвардена решил написать президенту и премьер-министру с просьбой покинуть должности в соответствии с подавляющим большинством голосов

Позже новостной портал Newswire сообщил, что премьер-министр Шри-Ланки согласился уйти в отставку.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Из-за этого выросла социально-политическая напряженность. Массовые протесты начались в стране в апреле.