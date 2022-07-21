Глава ЦРУ признался в появлении седины после переговоров с РФ и Ираном

После переговоров с Россией и Ираном у директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса появились седые волосы. Об этом он заявил 20 июля на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

«Я должен признать, что кадры встречи президента РФ Владимира Путина и верховного лидера Ирана [Али Хаменеи] не наполняют меня ностальгией, потому что большая часть седых волос на моей голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», — сказал глава американского разведывательного управления.

Соответствующим образом он ответил на вопрос о значении встречи российского и иранского лидеров в Тегеране.

Накануне прошел трехсторонний саммит президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам стороны сделали совместное заявление, согласно которому подтверждают намерение бороться с действующими в Сирии под разными названиями террористами.

Стороны пришли также к общему мнению, что сохраняют приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также отвергают односторонние санкции против этой страны.

Кроме того, лидеры трех стран заявили о необходимости США покинуть территорию страны. Путин также призвал Соединенные Штаты прекратить вывозить нефть из Сирии.

Также президент РФ поговорил и с иранским коллегой. В ходе встречи с Раиси он подчеркнул, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами, зафиксированы рекордные цифры товарооборота. За день до этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.

Как заявила китайская газета Global Times, переговоры Путина с главами Турции и Ирана стали «ответным ударом» на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе. Таким образом в статье напомнили о недавней рабочей поездке Байдена на Ближний Восток, откуда, по утверждению журналистов, он вернулся «с пустыми руками».

В частности, американский лидер не смог убедить представителей Саудовской Аравии в необходимости нарастить нефтедобычу.

Работа РФ, Ирана и Турции по САР продолжается. Следующий саммит астанинской «тройки» пройдет в Москве.