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Глава ЦРУ признался в появлении седины после переговоров с РФ и Ираном

Директор ЦРУ Бернс признался в появлении седых волос после переговоров с Ираном и Россией
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Фото: Global Look Press/Tom Brenner - Pool via CNP
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После переговоров с Россией и Ираном у директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса появились седые волосы. Об этом он заявил 20 июля на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

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«Я должен признать, что кадры встречи президента РФ Владимира Путина и верховного лидера Ирана [Али Хаменеи] не наполняют меня ностальгией, потому что большая часть седых волос на моей голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», — сказал глава американского разведывательного управления.

Соответствующим образом он ответил на вопрос о значении встречи российского и иранского лидеров в Тегеране.

Накануне прошел трехсторонний саммит президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам стороны сделали совместное заявление, согласно которому подтверждают намерение бороться с действующими в Сирии под разными названиями террористами.

Стороны пришли также к общему мнению, что сохраняют приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также отвергают односторонние санкции против этой страны.

Кроме того, лидеры трех стран заявили о необходимости США покинуть территорию страны. Путин также призвал Соединенные Штаты прекратить вывозить нефть из Сирии.

Также президент РФ поговорил и с иранским коллегой. В ходе встречи с Раиси он подчеркнул, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами, зафиксированы рекордные цифры товарооборота. За день до этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.

Как заявила китайская газета Global Times, переговоры Путина с главами Турции и Ирана стали «ответным ударом» на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе. Таким образом в статье напомнили о недавней рабочей поездке Байдена на Ближний Восток, откуда, по утверждению журналистов, он вернулся «с пустыми руками».

В частности, американский лидер не смог убедить представителей Саудовской Аравии в необходимости нарастить нефтедобычу.

Работа РФ, Ирана и Турции по САР продолжается. Следующий саммит астанинской «тройки» пройдет в Москве.

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