Путин призвал США перестать вывозить нефть из Сирии

США должны прекратить вывозить нефть из Сирии. Об этом заявил во вторник, 19 июля, президент России Владимир Путин после трехстороннего саммита с лидерами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Есть у нас (России, Турции и Ирана) и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно», — отметил он.

Как добавил Путин, позиция астанинской «тройки» сходится также в том, что следует считать необходимым избавиться от терроризма на сирийской территории.

Кроме того, по итогу встречи российский лидер отметил плачевные результаты санкций Запада против Сирии. Глава государства подчеркнул, что нельзя политизировать гумпомощь этой стране.

Работа РФ, Ирана и Турции по САР продолжается, добавил Владимир Путин. По его словам прошедший в Тегеране трехсторонний саммит оказался конструктивным и позитивным. В частности, стороны пришли к общему заключению относительно того, что сирийский кризис можно решить только дипломатическим путем.

Трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись ранее в этот день, они продлились больше часа.

В ходе встречи с иранским лидером президент России подчеркнул, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами, зафиксированы рекордные цифры товарооборота. За день до этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.

В апреле председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Вашингтон уверенно завоевывает статус ненадежного партнера, это сказывается на отношениях США и стран Ближнего Востока. Штаты «вступили на скользкую тропу», когда решили стать одной из сторон конфликта, в котором противоположной стороной является Россия, уточнил он.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинской форме по Сирии состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.