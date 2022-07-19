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Путин поддержал обеспечение гумпомощи Сирии через официальные власти

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Фото: ТАСС/Грязнов Андрей
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Президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогу трехстороннего саммита с президентами Турции и Ирана, что вся гуманитарная помощь Сирии должна идти через официальные власти страны.

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«Вся гуманитарная помощь должна идти через официальные власти Сирии», — сказал Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса (Россия, Иран, Турция).

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что санкции Запада против Сирии приводят к плачевным результатам. Он заметил, что политизировать гумпомощь этой стране нельзя.

«Эти санкции, которые введены в отношении Сирии и сирийского народа, приводят к плачевным результатам: там почти 90% за чертой бедности сейчас живут. Это очень серьезная ситуация складывается», — сказал Путин.

На трехсторонних переговорах в Тегеране во вторник, которые продлились больше часа, президенты России, Турции и Ирана в совместном заявлении призвали международное сообщество и гуманитарные организации нарастить свою помощь всем сирийцам и делать это без политизации, дискриминации и выдвижения условий.

Стороны также выразили серьезную озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии и отвергли все односторонние санкции, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН.

Ранее, 12 июля, высокопоставленный источник в ООН заявил «‎Известиям»‎, что в организации надеются договориться по поводу резолюции о трансграничных поставках гуманитарной помощи в Сирию до конца недели.

8 июля Россия наложила вето в Совете Безопасности (СБ) ООН на проект резолюции Ирландии и Норвегии о продлении на год действия контрольно-пропускного пункта (КПП) «Баб-эль-Хава» для трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию.

Действие работающего в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию КПП «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции истекло 10 июля. Страны Запада выступают за дальнейшее функционирование погранперехода.

Условием для продления работы КПП, согласно принятой год назад резолюции СБ ООН, было в том числе наращивание поставок гуманитарной помощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. В 2021 году РФ не раз отмечала, что данное условие не выполняется.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинской форме по Сирии состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.

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