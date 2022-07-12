«Баб эль» с возу: в ООН надеются договориться о гумпоставках в Сирию

Совбез ООН не смог договориться о трансграничном механизме (ТГМ) доставки гуманитарной помощи в Идлиб. По этому коридору грузы шли на северо-запад Сирии напрямую из Турции через КПП «‎Баб эль-Хава»‎, без посредничества официального Дамаска. Ирландия и Норвегия предложили продлить действие механизма на 12 месяцев, Россия заблокировала эту резолюцию и вышла с инициативой пролонгировать его на полгода. Но это предложение в ответ заблокировали США. По сути механизм оказался парализован, Идлиб может остаться без поставок помощи через Турцию. Источник «Известий‎»‎ в ООН уточнил, что «вопрос еще не закрыт‎»‎ и все может разрешиться на этой неделе. В парламенте Сирии «‎Известиям»‎ заявили, что будут настаивать на закрытии ТГМ и поставках помощи через официальные границы САР.

Механизм для оппозиции

Противостояние России и Запада в Совбезе ООН достигло очередной критической точки. 8 июля РФ наложила вето на ирландско-норвежский проект о продлении ТГМ для Идлиба на один год. 10 июля страны Запада в ответ заблокировали российское предложение продлить ТГМ на шесть месяцев.

Трансграничный механизм придумали в 2014 году, чтобы поставлять помощь сирийским оппозиционерам в обход государственной таможни и официальных властей страны. Он был нужен, поскольку Запад не хотел поставлять гуманитарные грузы через Дамаск — это привело бы к тому, что несогласные с курсом правительства Башара Асада по сути оказались бы в зависимости от сирийских властей.

С 2014-го по 2020-й помощь поступала в Сирию через четыре КПП — «‎Аль-Ярубия» на границе с Ираком, «Аль-Рамса‎» на границе с Иорданией и «‎Баб эль-Саламе»‎‎‎ и «Баб эль-Хава‎» на границе с Турцией‎. Однако в последние два года, по настоянию России и Сирии и в результате компромиссного соглашения в Совбезе ООН, помощь договорились направлять только через один КПП — «‎Баб эль-Хава»‎.

Год назад, 9 июля 2021-го, спустя несколько недель споров США и РФ все же нашли компромисс и представили совместный проект резолюции о продлении работы ТГМ на полгода. По истечении этого срока стороны продлили ее еще на шесть месяцев. Но уже на этой неделе механизм рискует прекратить свою работу — впервые с 2014 года.

Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс 10 июля предупредил, что отказ от продления работы ТГМ «‎‎будет иметь тяжелые гуманитарные последствия».

— Это немедленно нарушит операцию ООН по спасению жизней, погрузив людей на северо-западе Сирии еще более в нищету и угрожая их доступу к еде, медицинскому обслуживанию и чистой воде‎, — подчеркнул координатор.

Международные НКО, работающие с Сирией, утверждают, что в 2021 году ежемесячно через КПП «‎Баб эль-Хава»‎ помощь получали более чем 2,4 млн человек из 4 млн, проживающих в Идлибе.

Шансы продлить еще есть

Как заявил 8 июля зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, «‎‎выставленный на голосование документ в первую очередь игнорировал интересы Дамаска, который как раз и должен быть основным бенефициаром резолюции». По его оценке, «‎страны Запада оказались не в состоянии выполнить те задачи, над решением которых [члены СБ] единогласно согласились работать»‎. Полянский отметил: «‎это касается налаживания поставок по внутрисирийским маршрутам на северо-запад страны, повышения прозрачности в отчетности по проектной деятельности ООН в Сирии»‎. Россия, добавил дипломат, попыталась в своей резолюции исправить эти недостатки. Однако «‎дипломатического искусства и вообще желания о чем-то договариваться нашим ирландским, норвежским и в целом западным коллегам сегодня явно не хватило»‎.

Как заявил «‎Известиям»‎ источник в ООН, «‎‎вопрос с ТГМ еще не закрыт и может быть решен на этой неделе». По его оценке, страны Запада крайне заинтересованы в том, чтобы продлить работу механизма, потому высоки шансы, что найти компромисс все же удастся.

Востоковед, бывший дипломат Вячеслав Матузов считает, что в Совбезе ООН идет «‎продолжение общего противостояния Запада и России»‎.

— Нашу резолюцию заблокировали в СБ с подачи США. Это часть глобального противостояния с Западом, часть противостояния России и США на протяжении 11 лет на территории Сирии, где американцы незаконно оккупируют 1/3 сирийских земель на северо-востоке, самые богатые нефтеносные регионы страны, — заявил эксперт «‎Известиям»‎.

По его словам, суть претензий Дамаска к механизму в том, что через ТГМ обогащаются террористические группировки, контролирующие ситуацию в Идлибе — «‎Хайят Тахрир аш-Шам»‎ и ИГИЛ (обе запрещены в РФ). Они контролируют распределение помощи уже внутри Идлиба, потому их влияние в регионе никак не уменьшается, пояснил Вячеслав Матузов.

С мнением востоковеда не согласен представитель сирийской оппозиции в Конституционном комитете Яхйа Аль-Ариди. В беседе с «‎Известиями» он заявил, что главная цель России — «‎‎чтобы все было в руках режима Асада (оппозиционные сирийские политики традиционно называют правительство Башара Асада режимом. — «‎Известия»)‎, а все остальное РФ уже считает отступлением от суверенитета режима».

Дамаск выступает против

«‎Гуманитарный вопрос очень важен для сирийского государства, и оно поддерживает отправку этой помощи, но таким образом, чтобы сохранить суверенитет Сирии»‎, — заявил «‎Известиям»‎ глава международного комитета парламента Сирии Бутрус Маржан.

— Эта помощь должна быть доставлена ​​через территории, находящиеся под контролем сирийского государства, и уже через его границы — на оккупированные объекты, расположенные на севере. Важно, чтобы эта помощь не попала в руки террористических группировок, чтобы они не использовали эту помощь для шантажа сирийских граждан в этих районах, — пояснил точку зрения Дамаска парламентарий.

По его оценке, после прекращения поставок через ТГМ Сирия готова наладить отправку гуманитарных грузов в Идлиб через внутренние границы.

— Это возможно. Имеется много опыта, связанного с введением этой помощи в провинцию Идлиб с земель, находящихся под контролем сирийского государства. Эти попытки были успешными. Но боевики в этих районах могут не согласиться на такой вариант, поскольку это не даст им распоряжаться помощью так, как это соответствует их позициям на местах, — заключил политик.

Замглавы международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад видит главную проблему в «‎удушающей продовольственной блокаде‎» со стороны Запада‎.

— Помощь приходит только с американскими и турецкими конвоями, а также в некоторые районы, контролируемые «Джебхат ан-Нусра» и «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещены в РФ). Она идет только тем, кто лоялен антисирийским силам, — резюмировал депутат.

Именно поэтому, отметил политик, Дамаск выступает за сворачивание механизма и отлаживание поставок через официальные границы страны.

Политолог Дмитрий Бридже в беседе с «‎Известиями» отметил‎: в вопросе ТГМ важно учитывать не только мнение США и Запада, но и позицию Турции, которая в ближайшее время как раз планирует начать свою военную операцию на северо-востоке Сирии, непосредственно у границ Идлиба.

— Анкара не хочет потерять Идлиб, там есть определенная поддержка [ее действий] среди местного населения. Турция рассматривает этот регион как плацдарм, как точку дальнейших операций, местные оппозиционные силы, включая сирийскую свободную армию — главные союзники Турции в операциях против курдов в этом регионе, — пояснил эксперт.

По его оценке, позиция Анкары в том, чтобы продлить этот механизм, «‎она не позволит его закрыть‎»‎.