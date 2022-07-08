РФ использовала в СБ ООН право вето по резолюции Запада о помощи в Сирии

Россия наложила вето в Совете Безопасности (СБ) ООН на проект резолюции Ирландии и Норвегии о продлении на год действия контрольно-пропускного пункта (КПП) «Баб-эль-Хава» для трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. Трансляция заседания 8 июля ведется на официальном сайте ООН.

Россия проголосовала против, Китай воздержался. Остальные члены СБ поддержали проект резолюции.

Действие работающего в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию КПП «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции истекает 10 июля. Страны Запада выступают за дальнейшее функционирование погранперехода.

Условием для продления работы КПП, согласно принятой год назад резолюции СБ ООН, было в том числе наращивание поставок гуманитарной помощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. В 2021 году РФ не раз отмечала, что данное условие не выполняется.

Подготовленный Норвегией и Ирландией проект резолюции предусматривал продление работы КПП на полгода — с 10 июля по 10 января 2023 года, а затем автоматически еще на шесть месяцев, «если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном».

РФ с такой позицией не согласилась. Подготовленный Россией альтернативный проект резолюции предполагает продление работы КПП на полгода — до 10 января 2023 года. Затем же для продления его работы еще на шесть месяцев будет нужно принять дополнительно соответствующую резолюцию СБ.

Режим упрощенной доставки медицинских и гуманитарных грузов в Сирию из соседних государств, в первую очередь через границу с Турцией, через погранпереходы действует с 2014 года. Этот механизм ежегодно продлевается.

В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава» (оба на границе Сирии и Турции), «Аль-Рамта» (на границе с Иорданией) и «Аль-Ярубия» (на границе с Ираком).

По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над всё большей территорией, Москва и Дамаск стали выступать за постепенное прекращение работы погранпереходов.

В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на тот момент на сирийской границе пограничного перехода «Баб-эль-Хава». Тем не менее СБ ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы данного КПП.

Ранее, 26 мая, Россия и Китай использовали право вето при голосовании в четверг в Совете Безопасности (СБ) ООН по проекту резолюции США, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР.