РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на резолюцию о санкциях против КНДР

Россия и Китай использовали право вето при голосовании в четверг в Совет Безопасности (СБ) ООН по проекту резолюции США, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР. Таким образом, документ не принят.

Остальные члены Совбеза ООН — Великобритания, США, Франция, а также Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ — проголосовали за резолюцию.

Теперь Генеральная Ассамблея ООН соберется для обсуждения ситуации вокруг КНДР в 10-дневный срок после нынешнего заседания Совета Безопасности.

Ранее в этот день стало известно, что Китай раскритиковал резолюцию США по санкциям против Северной Кореи.

О том, что 26 мая пройдет заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения очередных испытаний баллистических ракет КНДР, сообщалось накануне. В его рамках прошло голосование по проекту американской резолюции.

Созвать саммит было решено на фоне очередных ракетных испытаний КНДР.

Так, Северная Корея утром 25 мая выпустила по направлению Японского моря одну за другой три баллистические ракеты. Пуск произошел спустя сутки после завершения саммита между Южной Кореей и США и стал 17-м со стороны Северной Кореи, произведенным в 2022 году.

Японский министр обороны Нобуо Киси от лица страны заявил, что ракетные пуски КНДР сразу после визита американского президента Джо Байдена в Сеул и Токио, а также проведения четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, участниками являются Австралия, Индия, США и Япония) можно считать прямой провокацией.

25 марта Вашингтон заявил, что Совету Безопасности ООН стоит рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила мнение, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

До этого, 10 марта, США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Северная Корея провела в последние два месяца испытания, которые можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН, уточняли в Белом доме.