В Японии назвали провокацией пуски КНДР после визита Байдена в регион

Япония считает прямой провокацией ракетные пуски КНДР сразу после визита американского президента Джо Байдена в Сеул и Токио, а также проведения четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, участниками являются Австралия, Индия, США и Япония). Об этом заявил в среду, 25 мая, японский министр обороны Нобуо Киси.

«Это очевидная провокация со стороны Северной Кореи. Это абсолютно неприемлемо», — сказал он.

Кроме того,по словам министра, Япония заявила протест КНДР в связи с ракетными пусками. Он был передан по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.

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Ранее в среду Северная Корея запустила три снаряда в Японское море. Пуск произошел спустя сутки после завершения саммита между Южной Кореей и США и стал 17-м пуском баллистической ракеты со стороны Северной Кореи, произведенным в 2022 году.

По данным военных Южной Кореи первая, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) пролетела примерно 360 км при максимальной высоте в 540 км, высота полета второй баллистической ракеты составила примерно 20 км.

Третий снаряд, предположительно баллистическая ракета малой дальности, пролетела около 760 км при максимальной высоте полета 60 км.

В ответ на очередные испытания КНДР Южная Корея и США выпустили две ракеты класса «земля — земля».

Предыдущее испытание ракеты в сторону Японского моря Северная Корея совершила 7 мая. До этого, 4 мая, КНДР выпустили баллистическую ракету, максимальная высота ее полета составила около 800 км, а расстояние достигло примерно 500 км. Сообщалось, что, предположительно, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

25 марта Вашингтон заявил, что Совету Безопасности ООН стоит рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила мнение, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.