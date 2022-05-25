Южная Корея и США выпустили две ракеты в ответ на испытания КНДР

Южная Корея и США выпустили две ракеты в ответ на очередные испытания КНДР. Об этом 25 мая сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

«В ответ на провокационный пуск баллистической ракеты были проведены [учения] Elephant Walk и совместные пуски ракет класса «земля–земля» США и Республики Корея», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время южнокорейские и американские разведывательные службы анализируют информацию о выпущенных со стороны КНДР трех снарядах в восточном направлении.

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По данным военных Южной Кореи первая, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) пролетела примерно 360 км при максимальной высоте в 540 км, высота полета второй баллистической ракеты составила примерно 20 км.

Третий снаряд, предположительно баллистическая ракета малой дальности, пролетела около 760 км при максимальной высоте полета 60 км.

Ранее в среду Северная Корея запустила три снаряда в Японское море. Пуск произошел спустя сутки после завершения саммита между Южной Кореей и США и стал 17-м пуском баллистической ракеты со стороны Северной Кореи, произведенным в 2022 году.

Два из трех снарядов КНДР, по сообщению источников Yonhap в оборонном ведомстве, упали вне экономической зоны Японии, третий — является баллистической ракетой.

Предыдущее испытание ракеты в сторону Японского моря Северная Корея совершила 7 мая. До этого, 4 мая, КНДР выпустили баллистическую ракету, максимальная высота ее полета составила около 800 км, а расстояние достигло примерно 500 км. Сообщалось, что, предположительно, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

В марте сообщалось об испытаниях МБР «Хвасон-17». В минобороны Японии запуск назвали самым технически продвинутым с точки зрения продолжительности полета и максимальной высоты.