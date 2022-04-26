Ким Чен Ын заявил о намерении наращивать ядерный потенциал КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал страны «самыми быстрыми темпами». Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщило во вторник, 26 апреля, агентство Yonhap со ссылкой на данные Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что соответствующее заявление лидер Северной Кореи сделал в ходе прошедшего в понедельник, накануне военного парада в честь 90-летия со дня создания Корейской народной армии (КНРА).

Пхеньян по указанию лидера КНДР также проведет тщательную подготовку к применению программы ядерного сдерживания в любое время.

«Наша основная миссия в отношении ядерной энергетики — сдерживание войны, но наше ядерное оружие не может быть ограничено исключительно рамками предотвращения войны, пока не создастся ситуация, которую мы никогда не надеемся увидеть на этой земле», — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

18 апреля официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о готовности Штатов к дипломатическим контактам с Северной Кореей (КНДР), несмотря ракетные пуски, проводимые страной. При этом он отметил, что пусками КНДР показывает, что «продолжает отдавать приоритет своим программам разработки оружия массового поражения и баллистических ракет в ущерб международной безопасности».

Северная Корея 16 апреля запустила два снаряда в сторону Японского моря. По данным агентства Yonhap, снаряды пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км и скорости 4 Маха.

Ранее, 15 апреля, стало известно, что власти Японии рассматривают возможность возобновления учений по эвакуации населения на фоне ракетных пусков, производимых КНДР.

25 марта Вашингтон заявил, что Совету Безопасности ООН стоит рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила мнение, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

Накануне КНДР сообщила об испытаниях МБР «Хвасон-17». В минобороны Японии запуск назвали самым технически продвинутым с точки зрения продолжительности полета и максимальной высоты.