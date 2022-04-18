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США выразили готовность к дипломатическим контактам с КНДР

Представитель Госдепа Прайс: США готовы к диалогу с КНДР, несмотря на ракетные пуски
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Соединенные Штаты готовы к дипломатическим контактам с Северной Кореей (КНДР), несмотря ракетные пуски, проводимые страной. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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«Дверь для дипломатии, дверь для диалога остается открытой. Мы обозначали это публично, мы обозначали это в частном порядке, но <...> КНДР пока не воспользовалась этими предложениями. <…> Эти пуски, эти испытания продемонстрировали, что КНДР продолжает отдавать приоритет своим программам разработки оружия массового поражения и баллистических ракет в ущерб международной безопасности», — заявил Прайс в ходе брифинга.

По его словам, в ответ провокации КНДР Соединенные Штаты предприняли ряд дипломатических, экономических и военных мер.

Северная Корея 16 апреля запустила два снаряда в сторону Японского моря. По данным агентства Yonhap, снаряды пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км и скорости 4 Маха.

Ранее, 15 апреля, военно-морские силы (ВМС) Японии и Соединенных Штатов провели учения, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты. В этот же день стало известно, что власти Японии рассматривают возможность возобновления учений по эвакуации населения на фоне ракетных пусков, производимых КНДР.

28 марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении развивать «мощные ударные средства» для укрепления национального оборонного потенциала страны, а также выразил благодарность официальным лицам и ученым, которые внесли вклад в «успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17».

25 марта Вашингтон заявил, что Совету Безопасности ООН стоит рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила мнение, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

До этого, 24 марта, КНДР сообщила об испытаниях МБР «Хвасон-17». В минобороны Японии запуск назвали самым технически продвинутым с точки зрения продолжительности полета и максимальной высоты. Ведомство также уточнило, что ракета упала в 170 км к западу от префектуры Аомори в пределах исключительной экономической зоны страны в Японском море.

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