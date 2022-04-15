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Япония возобновит учебную эвакуацию населения из-за пусков КНДР

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Власти Японии рассматривают возможность возобновления учений по эвакуации населения на фоне ракетных пусков, производимых КНДР. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает телеканал NHK.

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Отмечается, что с лета текущего года в некоторых южных префектурах, близких к Корейскому полуострову будут проводится подобные учения гражданской обороны.

Прошлые учения по эвакуации населения проводились в Японии в 2017 году. Их временно прекратили из-за начала переговорного процесса между Северной Кореей и Соединенными Штатами, когда КНДР прекратила проводить пуски ракет.

13 апреля сообщалось, что США добиваются введения новых ограничительных мер против КНДР из-за ее ракетных запусков, включая сокращение вдвое экспорта нефти в эту страну. Проект был распространен среди 15 стран — членов Совета безопасности ООН, сообщило агентство Reuters.

28 марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении развивать «мощные ударные средства» для укрепления национального оборонного потенциала страны, а также выразил благодарность официальным лицам и ученым, которые внесли вклад в «успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17».

24 марта, КНДР сообщила об испытаниях МБР «Хвасон-17». В минобороны Японии запуск назвали самым технически продвинутым с точки зрения продолжительности полета и максимальной высоты. Ведомство также уточнило, что ракета упала в 170 км к западу от префектуры Аомори в пределах исключительной экономической зоны страны в Японском море.

При этом министерство национальной обороны Южной Кореи заявило позже, что Ким Чен Ын инсценировал тестовый запуск новой баллистической ракеты.

5 марта южнокорейское информационное агентство сообщило как минимум об одном неопознанном снаряде, выпущенном Северной Кореей в сторону Японского моря из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. По информации японской береговой охраны, речь шла о запуске баллистической ракеты, она также упала за пределами исключительной экономической зоны в Японском море. Власти Северной Кореи, в свою очередь, подтвердили, что запустили баллистическую ракету в рамках испытания систем разведывательного спутника.

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