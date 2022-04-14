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США намерены добиваться в Совбезе ООН введения новых санкций против КНДР

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США через механизмы Совета Безопасности ООН добиваются введения новых ограничительных мер против КНДР из-за ее ракетных запусков, включая сокращение вдвое экспорта нефти в эту страну. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект резолюции.

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Отмечается, что на этой неделе проект был распространен среди 15 стран — членов Совета безопасности. По данным агентства, США призывают запретить экспорт табачных изделий в КНДР и ввести санкции против связанной с этой страной хакерской группировки, известной как Lazarus.

28 марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении развивать «мощные ударные средства» для укрепления национального оборонного потенциала страны, а также выразил благодарность официальным лицам и ученым, которые внесли вклад в «успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17».

25 марта Вашингтон заявил, что Совету Безопасности ООН стоит рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила мнение, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

До этого, 24 марта, КНДР сообщила об испытаниях МБР «Хвасон-17». В минобороны Японии запуск назвали самым технически продвинутым с точки зрения продолжительности полета и максимальной высоты. Ведомство также уточнило, что ракета упала в 170 км к западу от префектуры Аомори в пределах исключительной экономической зоны страны в Японском море.

При этом министерство национальной обороны Южной Кореи заявило позже, что Ким Чен Ын инсценировал тестовый запуск новой баллистической ракеты.

10 марта США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные ракетные испытания. В Белом доме заявили, что Северная Корея провела в последние два месяца испытания «сравнительно новой» ракеты, что можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН.

5 марта южнокорейское информационное агентство сообщило как минимум об одном неопознанном снаряде, выпущенном Северной Кореей в сторону Японского моря из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. По информации японской береговой охраны, речь шла о запуске баллистической ракеты, она также упала за пределами исключительной экономической зоны в Японском море. Власти Северной Кореи, в свою очередь, подтвердили, что запустили баллистическую ракету в рамках испытания систем разведывательного спутника.

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