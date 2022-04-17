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КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря

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Северная Корея (КНДР) в субботу, 16 апреля, запустила два снаряда в сторону Японского моря. Об этом в воскресенье сообщило агентство «Рёнхап», со ссылкой на южнокорейских военных.

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По его данным, снаряды пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км и скорости 4 Маха.

Ранее, 15 апреля, военно-морские силы (ВМС) Японии и Соединенных Штатов провели учения, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты. В этот же день стало известно, что власти Японии рассматривают возможность возобновления учений по эвакуации населения на фоне ракетных пусков, производимых КНДР.

13 апреля сообщалось, что американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» проводит учения в Японском море совместно с морскими силами самообороны Японии. Тогда отмечалось, что проведение военных учений может быть нацелено на сдерживание властей КНДР, которые в последние месяцы осуществили несколько ракетных запусков.

В США и Южной Корее опасаются, что в связи с празднованием 110-летия со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена, которое состоится 25 апреля, КНДР может провести запуск межконтинентальной баллистической ракеты или ядерные испытания в конце апреля.

28 марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении развивать «мощные ударные средства» для укрепления национального оборонного потенциала страны, а также выразил благодарность официальным лицам и ученым, которые внесли вклад в «успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17».

25 марта Вашингтон заявил, что Совету Безопасности ООН стоит рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила мнение, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

До этого, 24 марта, КНДР сообщила об испытаниях МБР «Хвасон-17». В минобороны Японии запуск назвали самым технически продвинутым с точки зрения продолжительности полета и максимальной высоты. Ведомство также уточнило, что ракета упала в 170 км к западу от префектуры Аомори в пределах исключительной экономической зоны страны в Японском море.

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