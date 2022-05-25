КНДР запустила еще две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Зафиксировано еще два пуска баллистических ракет со стороны КНДР по направлению Японского моя. Об этом в среду, 25 мая, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Отмечается, что в восточном направлении были выпущены две баллистические ракеты неустановленного типа.

Менее часа назад Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов писало, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

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Источники в японском оборонном ведомстве рассказали, что два из трех снарядов КНДР упали вне экономической зоны Японии.

Береговая охрана предупреждает рыболовные суда в Японском море о необходимости соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам ракет в случае их обнаружения.

В связи с пусками Южная Корея в среду проведет заседание Совета национальной безопасности, председательствовать будет президент страны Юн Сок Ёль.

Последний раз о пуске баллистической ракеты по направлению Японского моря со стороны КНДР сообщалось 7 мая.

26 апреля лидер страны Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами». Пхеньян по указанию лидера КНДР также проведет тщательную подготовку к применению программы ядерного сдерживания в любое время.

16 апреля запустила два снаряда в сторону Японского моря. По данным агентства Yonhap, снаряды пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км и скорости 4 Маха.

В марте сообщалось об испытаниях МБР «Хвасон-17». В минобороны Японии запуск назвали самым технически продвинутым с точки зрения продолжительности полета и максимальной высоты.

В связи с этим США выступили с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.