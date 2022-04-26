Прямой эфир
Сюжет:

Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на КНДР силу

Ким Чен Ын: военные силы КНДР уничтожат любую нападающую силу
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные силы КНДР готовы уничтожить любую цель, угрожающую стране конфликтом. Об этом заявил в понедельник, 25 апреля, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в честь 90-летия со дня создания Корейской народной армии.

Распускались: что меняет испытание КНДР межконтинентальной ракеты
При штатном сценарии она могла бы достигнуть Восточного побережья США

«Сейчас наши военные силы готовы к любой битве. Мы уничтожим любую силу, которая попытается (начать — Ред.) военный конфликт с КНДР», — приводит слова Ким Чен Ына северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Отмечается, что в военном параде задействовали 20 тысяч солдат и единиц техники. Также подчеркивается, что на репетиции парада демонстрировалась гиперзвуковая ракета «Хвасон-8», межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-17» и баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).

Кроме того, в ходе парада Ким Чен Ын пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал страны «самыми быстрыми темпами». Как отмечало агентство Yonhap, Пхеньян по указанию лидера КНДР также проведет тщательную подготовку к применению программы ядерного сдерживания в любое время.

Северная Корея 16 апреля запустила два снаряда в сторону Японского моря. По данным агентства Yonhap, снаряды пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км и скорости 4 Маха.

Ранее, 15 апреля, стало известно, что власти Японии рассматривают возможность возобновления учений по эвакуации населения на фоне ракетных пусков, производимых КНДР.

24 марта сообщалось об испытаниях МБР «Хвасон-17». В минобороны Японии запуск назвали самым технически продвинутым с точки зрения продолжительности полета и максимальной высоты.

Днем позже, 25 марта, Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

10 марта США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные ракетные испытания. В Белом доме заявили, что Северная Корея провела в последние два месяца испытания «сравнительно новой» ракеты, что можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022