Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на КНДР силу

Военные силы КНДР готовы уничтожить любую цель, угрожающую стране конфликтом. Об этом заявил в понедельник, 25 апреля, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в честь 90-летия со дня создания Корейской народной армии.

«Сейчас наши военные силы готовы к любой битве. Мы уничтожим любую силу, которая попытается (начать — Ред.) военный конфликт с КНДР», — приводит слова Ким Чен Ына северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Отмечается, что в военном параде задействовали 20 тысяч солдат и единиц техники. Также подчеркивается, что на репетиции парада демонстрировалась гиперзвуковая ракета «Хвасон-8», межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-17» и баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).

Кроме того, в ходе парада Ким Чен Ын пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал страны «самыми быстрыми темпами». Как отмечало агентство Yonhap, Пхеньян по указанию лидера КНДР также проведет тщательную подготовку к применению программы ядерного сдерживания в любое время.

Северная Корея 16 апреля запустила два снаряда в сторону Японского моря. По данным агентства Yonhap, снаряды пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км и скорости 4 Маха.

Ранее, 15 апреля, стало известно, что власти Японии рассматривают возможность возобновления учений по эвакуации населения на фоне ракетных пусков, производимых КНДР.

24 марта сообщалось об испытаниях МБР «Хвасон-17». В минобороны Японии запуск назвали самым технически продвинутым с точки зрения продолжительности полета и максимальной высоты.

Днем позже, 25 марта, Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

10 марта США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные ракетные испытания. В Белом доме заявили, что Северная Корея провела в последние два месяца испытания «сравнительно новой» ракеты, что можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН.