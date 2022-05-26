Совбез ООН 26 мая проведет заседание из-за испытаний КНДР

Совет безопасности ООН проведет заседание в четверг, 26 мая, для обсуждения очередных испытаний баллистических ракет КНДР. Информация об этом содержится в программе Совбеза.

По данным СМИ, ожидается, что в рамках мероприятия пройдет голосование по проекту американской резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против Пхеньяна.

Северная Корея выпустила по направлению Японского моря три баллистические ракеты утром 25 мая. Пуск произошел спустя сутки после завершения саммита между Южной Кореей и США и стал 17-м пуском баллистической ракеты со стороны Северной Кореи, произведенным в 2022 году.

В ответ на очередные испытания КНДР в этот же день Южная Корея и США выпустили две ракеты класса «земля–земля». Агентство Yonhap сообщало, что два из трех снарядов КНДР, по сообщению источников Yonhap в оборонном ведомстве, упали вне экономической зоны Японии, третий — является баллистической ракетой.

Японский министр обороны Нобуо Киси от лица страны заявил, что ракетные пуски КНДР сразу после визита американского президента Джо Байдена в Сеул и Токио, а также проведения четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, участниками являются Австралия, Индия, США и Япония) можно считать прямой провокацией. В связи с пусками Япония заявила протест Северной Корее.

25 марта Вашингтон заявил, что Совету Безопасности ООН стоит рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила мнение, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

До этого, 10 марта, США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Северная Корея провела в последние два месяца испытания, которые можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН, уточняли в Белом доме.