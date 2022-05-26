Китай раскритиковал резолюцию США в Совбезе ООН по санкциям против КНДР

Китай не счел полезным американский проект резолюции в СБ ООН по санкциям против КНДР. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы постпредства КНР при ООН.

«Мы не считаем, что резолюция в предложенном США виде может решить какую-либо проблему», — указывается в заявлении.

Там указали также, что Китай в последние несколько недель предлагал рассмотреть возможность принять заявление председателя Совета Безопасности. Предложение было поддержано многими делегациями, но осталось не услышанным США, подчеркивается в документе.

«Они знают, что это наилучший способ достичь деэскалации, но противятся этому», — следует из текста.

Ранее стало известно, что 26 мая пройдет заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения очередных испытаний баллистических ракет КНДР. По данным СМИ, ожидается, что в рамках мероприятия пройдет голосование по проекту американской резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против Пхеньяна.

Кроме того, путем принятия проекта может быть распространен запрет на пуски баллистических ракет и на испытания крылатых ракет, а также всех других средств доставки ядерного оружия. В американском проекте также говорится о сокращении экспорта в КНДР сырой нефти и нефтепродуктов.

Согласно графику работы Совбеза, заседание по КНДР запланировано на вторую половину дня.

Северная Корея утром 25 мая выпустила по направлению Японского моря три баллистические ракеты. Пуск произошел спустя сутки после завершения саммита между Южной Кореей и США и стал 17-м пуском баллистической ракеты со стороны Северной Кореи, произведенным в 2022 году.

Японский министр обороны Нобуо Киси от лица страны заявил, что ракетные пуски КНДР сразу после визита американского президента Джо Байдена в Сеул и Токио, а также проведения четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, участниками являются Австралия, Индия, США и Япония) можно считать прямой провокацией.

25 марта Вашингтон заявил, что Совету Безопасности ООН стоит рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила мнение, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

До этого, 10 марта, США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Северная Корея провела в последние два месяца испытания, которые можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН, уточняли в Белом доме.