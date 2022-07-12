В ООН заявили о желании договориться о гумпомощи Сирии до конца недели

В ООН надеются договориться по поводу резолюции о трансграничных поставках гуманитарной помощи в Сирию до конца этой недели. Об этом «‎Известиям»‎ заявил высокопоставленный источник в организации.

Трансграничный механизм (ТГМ) придумали в 2014 году, чтобы поставлять помощь сирийским оппозиционерам в обход государственной таможни и официальных властей страны.

8 июля РФ наложила вето на ирландско-норвежский проект о продлении ТГМ для Идлиба на один год. 10 июля страны Запада в ответ заблокировали российское предложение продлить ТГМ на шесть месяцев.

«Вопрос с ТГМ еще не закрыт и может быть решен на этой неделе», — заявил источник «‎Известий»‎ в ООН.

По его оценке, страны Запада крайне заинтересованы в том, чтобы продлить работу механизма, потому высоки шансы, что найти компромисс все же удастся. Сейчас, по сути, механизм оказался парализован, Идлиб может остаться без поставок помощи через Турцию.

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«Баб эль» с возу: в ООН надеются договориться о гумпоставках в Сирию»