В Совфеде назвали причины обострения отношений США с Ближним Востоком

Вашингтон уверенно завоевывает статус ненадежного партнера. И это сказывается на отношениях США и стран Ближнего Востока. Об этом 2 апреля заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Соединенные Штаты постепенно, но уверенно завоевывают статус ненадежного партнера, дальше эта ситуация будет только усугубляться и приведет к тому, что мир поймет, что «царь-то липовый», — заявил Бондарев в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что Вашингтон «вступил на скользкую тропу», когда решил стать одной из сторон конфликта, в котором противоположной стороной является Россия.

«Россия по своей мощи — это не бывшая Югославия, не Ирак, не Сирия и уж тем более не Афганистан. Наглядно видно, как на фоне проводимой Россией <специальной операции по защите Донбасса> мгновенно обострились отношения между США и странами Персидского залива, в том числе Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). В отличие от пассивной Европы страны Персидского залива признано считаются реакционными», — подчеркнул Бондарев.

Сенатор привел некоторые причины роста напряженности отношений между этими странами. По его словам, Саудовская Аравия и ОАЭ не желают увеличивать добычу нефти на фоне роста цен на энергоносители в Европе и США, а также «осуждать» вопрос проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

«Нежелание администрации [президента США] Джо Байдена решительно реагировать на продолжающиеся ракетные удары по Саудовской Аравии и ОАЭ со стороны йеменских хуситов и ее стремление подписать новую ядерную сделку с Тегераном также являются факторами, повлиявшими на охлаждение отношений между США и союзниками из стран Персидского залива», — отметил Бондарев.

Он также добавил, что в ОАЭ недовольны задержками поставок истребителей США F-35, а также продолжающимися переговорами по Совместному всеобъемлющему плану действий.

Днем ранее в США обвинили страны Ближнего Востока «в предательстве» из-за России. По словам бывшего советника президента США Рональда Рейгана Дага Бендоу, партнеры Вашингтона на Ближнем Востоке уверены в дальнейшей независимости и готовы не ориентироваться на мнение американцев.

24 марта стало известно о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ, два крупнейших производителя нефти, не пошли на уступки США, которые потребовали снизить цены на топливо за счет увеличения объемов добычи.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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