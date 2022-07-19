Путин согласился с позицией Ирана и Турции по террористам в Сирии

В Сирии необходимо избавиться от терроризма. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Несмотря на то что у РФ, Турции и Ирана есть небольшие расхождения по Сирии, по данному вопросу страны солидарны.

«Есть расхождения, очевидно, но все мы поддерживаем конституционный процесс, и благодаря нашим усилиям удается свести на единой площадке переговорной различные противоборствующие до сих пор стороны: и оппозицию, и официальные власти Сирийской Арабской Республики, и экспертов, и представителей общественных структур, Организации Объединенных Наций», — сказал он.

По словам российского лидера, у астанинской «тройки» также есть расхождения по Заевфратью, однако есть и согласие в том, что США должны покинуть этот регион.

Путин напомнил, что работа РФ, Ирана и Турции по САР продолжается. Он указал на то, что нахождение компромиссов привело к тому, что хребет международному терроризму там переломлен.

Ранее в этот день президент России назвал саммит по Сирии в Тегеране конструктивным и полезным. Как подчеркнул российский лидер, в совместном заявлении РФ, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только дипломатическим путем.

Владимир Путин также заявил, что территории Заевфратья в Сирии должны вернуться под контроль сирийских властей.

Кроме того, он призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и другими экстремистскими группировками.

При этом, по словам Путина, деструктивная линия западных государств во главе с США во многом способствует такому положению. Глава государства уточнил, что западные страны в курсе распада Сирии на государства.

Ранее в этот день сообщалось, что в Тегеране завершились трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые продлились больше часа.

Как отметил Раиси, на саммите стороны пришли к выводу, что США должны покинуть эту страну.

Также во вторник президент России пообщался с лидерами Ирана и Турции по отдельности.

Во вторник Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Тегеран, чтобы встретиться с лидерами стран — гарантами сирийского урегулирования. Сообщалось, что в рамках тегеранской поездки Путин также проведет три раунда двусторонних переговоров.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинском форме по Сирии состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.