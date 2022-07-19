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Путин заявил о необходимости навсегда покончить с террористами в Сирии

Путин заявил, что нужно навсегда покончить с террористами в Сирии
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Президент России Владимир Путин во вторник, 19 июля, призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и другими экстремистскими группировками.

«Уверен, что наши страны продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма», — заявил глава государства в ходе трехстороннего саммита с лидерами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер подчеркнул, что в неподконтрольных сирийским властям территориям, где действуют террористические организации, исходят угрозы экстремизма, сепаратизма и преступности.

При этом, по словам Путина, деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами во многом способствует такому положению. Глава государства уточнил, что западные страны в курсе распада Сирии на государства.

На трехсторонних переговорах во вторник, которые продлились больше часа, президенты России, Турции и Ирана пришли к общему мнению, что США должны покинуть Сирию.

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