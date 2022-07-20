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Путин заявил, что уход иностранных компаний «заставил Россию шевелиться»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Пользоваться постоянно иностранными технологиями — значит, погружаться в унизительную зависимость от них. Поэтому уход зарубежных компаний из России заставил ее граждан «шевелиться». Об этом 20 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

«То, что они уходят, это заставляет нас шевелиться. Нельзя постоянно сидеть на западных технологиях. Эта зависимость расширяется», — указал глава государства на форуме «Сильные идеи для нового времени».

20 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство ускорит работу по выводу на рынок РФ российских разработок в области программного обеспечения. По его словам, эти задачи должны быть выполнены уже в ближайшее время.

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18 июля Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил премьер-министру РФ также держать под особым контролем и реализацию высокотехнологичных направлений экономики.

Ранее, 7 июля, российский лидер заявил, что РФ нужно стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых передовых и перспективных технологий и собственных технологических «ключей». Также он подчеркнул важность повышения суверенитета страны в области новейших технологий.

17 июня глава государства сказал, что импортозамещение не является панацеей. По его мнению, надо не копировать, а быть на шаг впереди, создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами. Он также отметил, что России никогда не давали и не дадут критически важные технологии, поэтому важно формировать собственные возможности, основанные на развитии образования и науки.

Западные компании начали уходить с российского рынка в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донбасса, начатую российскими военными 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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