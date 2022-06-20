Импортонезависимость: как столица помогает бизнесу отказаться от иностранных технологий

Столичное правительство уже более пяти лет реализует проекты государственно-частного партнёрства, проводя закупки для городских нужд у местных производителей. Сейчас город заключил уже пять офсетных контрактов с инвесторами в области фармацевтики и пищевой промышленности. В рамках такого контракта инвестор обязуется расширить или открыть в городе производство, а город — покупать часть выпускаемой там продукции. Офсетные закупки особенно актуальны сейчас, когда остро встаёт вопрос импортозамещения из-за санкций, считают эксперты. 1 июля офсеты начинают действовать ещё в одной сфере — услуги. Запланировано также снижение минимального порога инвестиций в офсетные контракты с одного миллиарда до 100 миллионов рублей. Как московские бизнесмены отказываются от иностранных технологий и создают свои — в материале «Известий».

Взаимовыгодное соглашение

К настоящему времени правительство Москвы заключило пять офсетных контрактов с бизнесом, общий объём частных инвестиций в рамках которых составляет почти 13 млрд рублей. Подписанные соглашения предусматривают создание или модернизацию производств фармацевтической продукции, медицинских изделий и детского питания.

Речь идёт о договорах поставки между инвестором и городом, по которым инвестор обязуется открыть или модернизировать в столице производство, а город гарантирует, что будет покупать его продукцию в течение нескольких лет.

— Безусловно, такие соглашения выгодны и бизнесменам. Любой инвестор или предприниматель перед тем, как открыть новое производство, должен просчитать риски. А основной проблемой сейчас, в период санкций, является реализация товара, отметил руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

— Бизнесмен должен понимать, что у его предприятия будут заказы. Договор с государством позволяет ему не переживать за окупаемость бизнеса, поскольку покупатель в лице города у него уже есть. Особенно это актуально сейчас, когда на страну наложены санкции, а некоторые иностранные партнёры отказываются от поставок сырья и комплектующих нашим производителям. Разумеется, поддержка отечественных игроков крайне важна в таких условиях. Инвесторам гарантируют прибыль, покрывают их риски — это выгодно в рамках импортозамещения, — отметил он.

Первые два контракта Москва заключила в фармацевтике. Один из них, с компанией «Биокад», столица подписала в 2017 году, и сейчас поставки лекарств в рамках соглашения уже осуществляются. Третий офсет, подписанный в конце 2019 года, предполагает создание в городе почти стопроцентно импортозамещающего производства медицинских изделий для стомированных больных. Четвёртый — создание производства продуктов питания для детей, беременных и кормящих женщин. В рамках пятого контракта будет налажен выпуск противоглаукомных, антибактериальных и анальгезирующих препаратов. Конкурс на право его заключения в 2021 году выиграл Московский эндокринный завод.

«Заключённые офсетные контракты уже показали свою эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств. Городу в среднем на 20% выгоднее покупать продукцию таким образом — а это порядка 18 млрд рублей экономии. С 1 июля этого года Москва сможет подписывать офсетные контракты, по которым инвесторы не только создадут в столице современные производства необходимых городу товаров, но и будут оказывать услуги по обслуживанию этой продукции. В будущем столичные власти планируют распространить эту практику на все сферы городского хозяйства», — рассказал «Известиям» руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Чужого не надо

Курс на импортозамещение правительство взяло ещё в 2014 году. Сегодня практически все предприятия либо уже провели модернизацию своих мощностей, либо имеют планы по внедрению отечественных технологий в производственные процессы. В том числе этому способствует и такой механизм государственно-частного партнёрства, как офсетный контракт. В итоге у московских предприятий есть целый ряд успешных кейсов по производству импортозамещающей продукции в различных отраслях, начиная от стройматериалов и радиоэлектроники и заканчивая авиа- и машиностроением.

К примеру, в ЦНИИ «Циклон» недавно запустили производство первых полностью российских микродисплеев на органических электролюминесцентных светодиодах (OLED), рассказали «Известиям» в организации.

— Это уникальная технология, которой обладают только пять стран в мире. Устройства предназначены для индивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), для фото- и видеокамер, различных видеомодулей и тепловизоров, — рассказали там.

Новый виток развития импортозамещение получило в феврале 2022 года, когда недружественные страны ввели против России санкции. Так, с февраля полностью отказаться от использования иностранных технологий удалось компании «Мослифт».

— Мы полностью импортозаместили лифты для больничных учреждений и панорамные лифты. Также мы разработали свою систему рекуперации, которая делает лифт энергоэффективным и энергосберегаемым. При сбое электроэнергии он не останавливается с застрявшими в кабине пассажирами, а дотягивает кабину до ближайшего этажа и выпускает пассажиров наружу, — рассказали в организации.

Хотя на некоторых столичных предприятиях применяются детали и материалы иностранного производства, операторами линий, на которых используются импортные компоненты, являются российские специалисты, которые уже не первый год работают с этой техникой, добавили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. В данный момент город начал оказывать предприятиям поддержку для получения информации о различных комплектующих российского производства.