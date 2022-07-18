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Путин поручил взять под особый контроль реализацию высокотехнологичных областей

Путин поручил Мишустину взять под особый контроль реализацию высокотехнологичных направлений экономики
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину держать под особым контролем реализацию высокотехнологичных направлений экономики. Об этом он заявил 18 июля во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Попросил бы председателя правительства взять реализацию высокотехнологичных направлений на особый контроль так, как это уже произошло по проекту развития микроэлектроники», — сказал он.

Глава государства предложил закрепить за каждым направлением ответственного в ранге вице-премьера. Путин считает необходимым определять наиболее амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей экономики.

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Ранее, 7 июля, российский лидер заявил, что РФ нужно стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых передовых и перспективных технологий и собственных технологических «ключей».

Также он подчеркнул важность повышения суверенитета страны в области новейших технологий.

Глава государства 17 июня сказал, что импортозамещение не является панацеей. По его мнению, надо не копировать, а быть на шаг впереди, создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами. Он также отметил, что России никогда не давали и не дадут критически важные технологии, поэтому важно формировать собственные возможности, основанные на развитии образования и науки.

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