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Путин ответил на вопрос об импортозамещении в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Презент России Владимир Путин заявил, что только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее. Таким образом он ответил на вопрос об импортозамещении в РФ, выступая 17 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если у нас не будет суверенитета, в недалеком будущем, мы будем всё покупать, будем производить только нефть, газ, пеньку, седла и продавать кругляк за границу. Это неизбежно, я уже говорил об этом в своем выступлении, только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее, но это не значит, что сегодня мы должны погружаться в ситуацию, когда мы должны вернуться на 30, 40, 50 лет назад», — сказал он.

Глава государства отметил, что России никогда не давали и не дадут критически важные технологии, поэтому важно формировать собственные возможности, основанные на развитии образования и науки.

«Упаковку и прочие такие вещи, даже телефоны и смартфоны, нам всегда дадут. Но нам никогда не давали и не дадут критически важные технологии», — сказал он.

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Ранее Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей, надо не копировать, а быть на шаг впереди.

6 июня глава государства отметил, что для России период 2020-х годов станет этапом укрепления экономического суверенитета, в то время как экономика сохранит курс на международное сотрудничество. Тогда Путин подчеркивал, что хоть многолетние «ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции», они как вызовы способны открыть перед Россией новые перспективы.

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