Путин назвал важным повышение государственного суверенитета

Важно повышение государственного суверенитета. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

«Очень рассчитываю на то, что вы свои наилучшие качества примените, используете для решения главной задачи. А на сегодняшний день — да, собственно говоря, она всегда важна, — это повышение суверенитета, особенно в области новейших технологий, в области госуправления, что чрезвычайно важно, потому что без нормального управления ни компания не может эффективно функционировать, ни государство эффективно работать. Поэтому, всё это, уверен, пойдет на пользу нашей стране», — сказал он, обращаясь к победителям конкурса.

Он напомнил, что победители предыдущих конкурсов добились значимых результатов, некоторые из них стали руководителями регионов РФ, главами городов, руководителями крупных компаний.

Спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков 27 июня заявил, что Россия может выполнить задачу создания технологического суверенитета за 10–20 лет с помощью так называемого Алмазного фонда технологий. По его словам, это возможно при создании 30–50 собственных линий передовых разработок, которые в дальнейшем станут экспонатами фонда и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов.

Глава государства 27 апреля заявил, что принятые в 2020 году поправки к Конституции, не только укрепили влияние парламента, но и создали условия для формирования независимой страны без вмешательства извне. Он отметил, что таким образом в стране были созданы условия для дальнейшего формирования независимого, суверенного законодательства России, для развития национальной юрисдикции.