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Правительство ускорит работу по выводу на рынок российских разработок по ПО

Мишустин: правительство ускорит работу по выводу на рынок РФ российских разработок в области программного обеспечения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство ускорит работу по выводу на рынок РФ российских разработок в области программного обеспечения. Об этом в среду, 20 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Как поручил президент [РФ Владимир Путин], предусмотрим возможности для ускоренного вывода на рынок наших разработок в области программного и аппаратного обеспечения. Эти задачи должны быть выполнены уже в ближайшее время», — сказал он на заседании правительства.

Мишустин напомнил, что в прошлом году правительство утвердило стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, чтобы современные технологии внедрялись активнее.

«Мы уже приступили к их актуализации. Будет также определен единый центр координации таких стратегий», — заключил премьер.

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11 июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что государство предоставит 37,1 млрд рублей на софинансирование создания и внедрения нового отечественного ПО в рамках импортозамещения до 2024 года. Кроме того, сформировано 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений.

16 июня Чернышенко отметил, что спрос на некоторые категории российского ПО вырос на 300% с февраля по сравнению с прошлым годом. По словам вице-премьера, в эти категории вошли офисные приложения, операционные системы и системы управления базами данных.

В тот же день замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин исключил возможность превращения компьютеров и ноутбуков российских пользователей в «железо» после ухода зарубежных компаний с рынка РФ. Он отметил, что у России есть своя операционная система, свои офисные пакеты, системы видео-конференц-связи, социальные сети, поисковая система. По словам Паршина, отечественные продукты не уступают зарубежным.

В марте Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило за стимулирование перехода на российское ПО. Так, в ведомстве предложили предоставить всем IT-компаниям, которые внедряют и поддерживают не принадлежащее им российское ПО, льготы.

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