В Минцифры исключили возможность превращения компьютеров в РФ в «железо»

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин исключил возможность того, что компьютеры в России перестанут работать из-за санкций. Об этом он заявил 16 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) журналисту «Известий».

По словам Паршина, компьютеры и ноутбуки российских пользователей не превратятся в «железо» после ухода зарубежных компаний с рынка РФ.

«Россия — одна из трех стран мира, которая имеет конкурентоспособные решения практически по всему технологическому стеку наряду с США и Китаем. То есть у нас своя операционная система, у нас свои офисные пакеты, у нас свои системы видео-конференц-связи, у нас поисковая машина лучшая в мире, у нас соцсети, которыми пользуются десятки миллионов человек», — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что зачастую пользователи выбирают именно российскую продукцию, так как она ничуть не уступает иностранным аналогам.

«И всё это произошло не потому что было какое-то особое давление на глобальных игроков и выдавливание их с рынка, созданием невозможных условий для деятельности в России. Нет. Это возникло именно во многом благодаря конкуренции, и пользователи выбирают наши продукты, потому что они не хуже, а по многим параметрам часто лучше, чем продукты глобальных вендоров», — сказал Паршин.

После начала российской спецоперации по защите Донбасса многие зарубежные компании сообщили о прекращении деятельности в РФ, в том числе производители программного обеспечения (ПО). Так, 8 июня об этом заявила американская компания Microsoft. 5 мая сообщалось, что разработчик софта для удаленного доступа TeamViewer не станет продлевать контракты с клиентами из России и Белоруссии.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило за стимулирование перехода на российское ПО. Так, в ведомстве предложили предоставить всем IT-компаниям, которые внедряют и поддерживают не принадлежащее им российское ПО, льготы. Среди них пониженные тарифы на уплату страховых взносов, общая сумма которых составит 7,6%, а также нулевая налоговая ставка на прибыль организаций.

Спецоперация началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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