TeamViewer сообщила о прекращении работы в России и Белоруссии

Разработчик софта для удаленного доступа TeamViewer не станет продлевать контракты с клиентами из Белоруссии и России. Заявление об этом опубликовано 5 мая на сайте компании.

«Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Белоруссии», — говорится в сообщении.



Подписки на TeamViewer, которые «не связаны с неправомерным использованием продуктов» и не затрагиваются санкциями, будут работать до конца срока, однако продлить их будет нельзя. Компания также уверяет, что заблокировала все нелицензионные подключения из России и Белоруссии.

При этом услуги TeamViewer сейчас предоставляются бесплатно пользователям на Украине.

Ранее, 20 апреля, японская электротехническая корпорация Toshiba Group объявила о приостановке приема заказов и инвестиций в Россию. Там заявили, что соответствующее решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины.

О приостановке поддержки своих продуктов в России 19 апреля заявил и немецкий производитель программного обеспечения SAP. Кроме того, в компании заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».