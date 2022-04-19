Немецкая компания SAP прекратит поддержку своих продуктов в России

Немецкий производитель программного обеспечения SAP намеревается прекратить поддержку и обслуживание локальных продуктов в России. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщается в релизе на сайте компании.

«Сегодня мы объявляем о дальнейших шагах по упорядоченному выходу из нашей деятельности в России, где мы работаем более 30 лет. Мы остановили продажи в России и Белоруссии и находимся в процессе закрытия всех облачных операций в России. Мы также объявляем о своем намерении прекратить поддержку и обслуживание наших локальных продуктов», — говорится в сообщении.

При этом действующие клиенты в России, пользующиеся локальным программным обеспечением, смогут и дальше его использовать.

Кроме того, в SAP заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине. Недавно компания объявила о дополнительном взносе в размере €700 тыс. для поддержки беженцев в регионе. В результате этого ее общий вклад составил €3,7 млн.

Ранее в этот день стало известно, что американская консалтинговая компания McKinsey прекратит обслуживать российских клиентов из-за спецоперации по защите Донбасса. В то же время офис компании в РФ останется открытым в целях поддержки коллег McKinsey в стране.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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