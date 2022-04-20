Toshiba Group приостановила инвестиции и прием заказов из России

Японская электротехническая корпорация Toshiba Group объявила о приостановке приема заказов и инвестиций в Россию, сказано в релизе компании от 20 апреля.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение было принято на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

«Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в Россию. Мы будем продолжать следить за ситуацией [на Украине и в Донбассе] и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта. Toshiba Group пожертвует в общей сложности 100 млн иен ($774 тыс.) Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) и некоммерческой организации Japan Platform для оказания гуманитарной помощи», — заявили в компании.

Там добавили, что выручка в России составляет около 0,2% от прогноза по общей выручке Toshiba Group в размере 3 340 000 млн иен за финансовый год, который закончился в марте 2022 года. В компании отметили, что влияние данного шага на бизнес в целом минимально.

По данным министерства финансов Японии, в минувшем финансовом году товарооборот между Японией и РФ вырос на 56,9%, до 2,7 трлн иен ($20,8 млрд). Экспорт японских товаров увеличился на 37,4%, импорт российских — на 68,5%, сообщает ТАСС.

Днем ранее, 19 апреля, американский автоконцерн General Motors (GM) заявил, что окончательно уходит из России. Дилеры уже уведомлены о прекращении поставок автомобилей и запчастей, которые фактически запрещены санкциями США.

В этот же день немецкий производитель программного обеспечения SAP сообщил о намерении прекратить поддержку и обслуживание локальных продуктов в России. При этом действующие клиенты в России, пользующиеся локальным программным обеспечением, смогут и дальше его использовать.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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