General Motors окончательно уйдет из Росcии и уволит сотрудников

Американский автоконцерн General Motors (GM) окончательно уходит из России. Об этом сообщает во вторник, 19 апреля, «Коммерсант».

«Как отмечает источник «Ъ», в последние недели GM ждал разъяснений от американского регулятора, а теперь фактически объявил об уходе после их получения», — говорится в публикации.

Отмечается, что дилеры уже уведомлены о прекращении поставок автомобилей и запчастей, которые фактически запрещены санкциями США.

Более того, собеседники издания рассказали, что дилерам не будут компенсированы вложения в дилерские центры, несмотря на то что салоны «переделывались под новые требования импортера».

Также General Motors увольняет сотрудников российского офиса. Компания станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала спецоперации о защите Донбасса.

15 марта сообщалось, что бюро промышленности и безопасности США при министерстве торговли составило список роскошных товаров, запрещенных к поставкам в Россию. В результате под запрет попали практически все автомобили, которые производятся в США, в том числе и нелюксовые модели, а также электрокары. Причем, помимо новых машин, запрет распространяется и на подержанные автомобили.

В частности, под запрет попали модели, выпускаемые концерном General Motors, среди которых Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, модели Hummer.

Компания Jeep планировала привезти в Россию в первой половине 2022 года новое поколение внедорожника Grand Cherokee. Однако в пресс-службе заявили, что теперь ждут разъяснений от штаб-квартиры по срокам и условиям.

Кроме того, в список роскошных товаров, запрещенных к поставкам в Россию, вошли автомобили Tesla. Официально эта марка никогда не была представлена в России, хотя отечественные поклонники неоднократно выступали за открытие официального представительства бренда в РФ.

20 декабря сообщалось, что автомобильный концерн Hyundai в рамках СПИКа (специального инвестконтракта) локализует сборку моделей Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage на мощностях бывшего завода General Motors (GM) в Санкт-Петербурге. Объем инвестиций в проект составит 52,8 млрд рублей.