«Формальный шаг»: к чему приведет выпад британских налоговиков против Мосбиржи

Во вторник, 19 апреля, налоговики Великобритании выпустили релиз о предстоящем отзыве признания Мосбиржи торговой площадкой как таковой. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что до публикации окончательного документа делать какие-то выводы непросто, но с наибольшей вероятностью это затронет только тех, у кого были намерения инвестировать в ценные бумаги российских компаний из самого Лондона.

Минутное бегство

После выхода новостей о том, что Налоговое управление Великобритании собирается лишить Мосбиржу статуса признанной фондовой биржи, ценные бумаги самой компании, торгующиеся в России, просели на 1%, после чего сразу же вернулись к прежним котировкам — по сути рынок не воспринял такое решение английских налоговиков как какую-то угрозу бизнесу площадки.

Согласно заявлению финансового секретаря Минфина Великобритании Люси Фрейзер, это действие стоит воспринимать как «сигнал о том, что в России нет оснований для новых инвестиций». При этом в релизе налогового органа (HMRC) указано, что порядок этого отзыва выработан так, чтобы инвесторы, ранее купившие активы отечественных компаний на Мосбирже, не почувствовали каких-либо изменений.

Формальный шаг Фото: ТАСС/PA Images/Joe Giddens

Некоторые собеседники «Известий» на фондовом рынке отметили, что делать какие-то далеко идущие выводы по этому решению — преждевременно. Нужно дождаться окончательного документа об отзыве статуса, где будут четко прописаны все пункты. При этом российских резидентов, торгующих отечественными ценными бумагами на Мосбирже эта мера никак не коснется.

— Скорее всего, это изменение в большей степени затронет резидентов Великобритании, торгующих в РФ, чем резидентов РФ, торгующих в Великобритании, хотя применение норм Конвенции между Россией и Великобританией об избежании двойного налогообложения зеркально для обеих сторон, — сказал в беседе с «Известиями» начальник отдела консультирования «БКС Мир инвестиций» Антон Калинин, назвав решение британских властей «формальным шагом».

Есть нюансы

Как сообщает HMRS, орган уже запустил консультации с заинтересованными сторонами, указав на то, что в соответствии с секцией 1005 Закона о подоходном налоге от 2007-го сохранение статуса признанной фондовой биржи за Мосбиржей является «неуместным». Поэтому если решение об отзыве этого статуса будет принято, Мосбиржа лишится его уже 5 мая.

При этом в драфте распоряжения указано, что последствия отзыва этого статуса не будут применяться в отдельных случаях. Например, если ценные бумаги были приобретены или соответствующие соглашения были заключены до вступления решения об отзыве в силу. То же касается опционов и долей в российских компаниях, если операции с последними проводились в соответствии с параметрами, определенными частью 446(1)(b) Корпоративного налогового акта от 2010-го (в нем упоминаются любые акции, которые в течение предшествующих 12 месяцев были предметом сделок на признанной фондовой бирже, а так же акции, которые в течение этих 12 месяцев были зарегистрированы на такой бирже).

Формальный шаг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с «Известиями» отмечает, что с наибольшей вероятностью отзыв такого статуса касается в первую очередь параметров подоходного налога для резидентов Великобритании, если те совершают инвестиции за пределами страны. И хотя сама Мосбиржа от этого точно не закроется, сам шаг направлен на то, чтобы оградить зарубежных инвесторов от инвестиций в акции РФ через ухудшение финансовых условий.

— Это ответка за то, что ЦБ РФ запретил нерезидентам продавать активы, — говорит Антонов, ссылаясь на временный запрет Банка России от 28 февраля, ограничивший брокеров в продаже ценных бумаг по поручениям иностранцев.

Открытый вопрос

В пресс-службе Мосбиржи «Известиям» пояснили, что статус признанной фондовой биржи позволяет резидентам Великобритании получать налоговые преференции по некоторым классам активов.

— В случае отзыва данного статуса эти налоговые преференции не будут действовать в отношении новых инвестиций. По уже осуществленным на Московской бирже инвестициям налоговые преференции сохраняются, — заявили представители торговой площадки.

Но все же некоторые вопросы о том, как решение налоговиков скажется на технических аспектах Мосбиржи, остаются. Например, в драфте будущего документа указано, что он будет действовать в отношении организации, под регистрационным номером (ОГРН) которой числится ПАО «Московская Биржа».

Формальный шаг Фото: REUTERS/Simon Dawson

Суть в том, что в группу этого общества входит и Национальный клиринговый центр (НКЦ), то есть лондонский «кэнселинг» будет действовать и в его отношении. А вот как именно это скажется на доступе любых других иностранных инвесторов к ценным бумагам и распискам, держателями которого является НКЦ — большой вопрос, отвечать на который собеседники «Известий» не берутся.

Тем не менее, у этого примера есть одна аналогия: ранее на другой российской торговой площадке — Санкт-Петербургской бирже — клиенты некоторых российских брокеров могли приобрести расписки на ценные бумаги или акции с листингом в Лондоне, среди которых, например, казахские «Казатомпром» финтех-проект «Каспи», а также немецкие BMW, Carl Zeiss Meditec, Adidas и другие. Ни по каким из этих инструментов торги сейчас не проводятся.