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На бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге наладят выпуск моделей Hyundai

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Автомобильный концерн Hyundai в рамках СПИК (специального инвестконтракта) локализует сборку моделей Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage на мощностях бывшего завода General Motors (GM) в Санкт-Петербурге. Объем инвестиций в проект составит 52,8 млрд рублей. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС.

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Предприятие General Motors открылось в Санкт-Петербурге в 2008 году. В 2015 году завод выпускал автомобили Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и модели Cadillac.

С 1 июля 2015 года российский завод General Motors остановил производство машин, а в декабре 2020 года в Hyundai заявили о закрытии сделки по приобретению завода GM.

В ноябре 2021 года стало известно, что компания Hyundai планирует выпустить новые модели автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге к 2023 году.

20 сентября сообщалось, что Hyundai представила новый фургон Staria Load, который заменит в модельной гамме автомобиль iLoad.

Модель будет доступна как в версии с пятиместным салоном, так и в полностью грузовой модификации с двумя передними сиденьями. Объем грузового отсека составляет 4935 л.

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