Чернышенко заявил о росте спроса на российское ПО на 300%

Спрос на некоторые категории российского программного обеспечения (ПО) вырос на 300% с февраля по сравнению с прошлым годом. Об этом 16 июня сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Очевидно, что спрос, ввиду того что были отобраны лицензии на иностранное ПО, сейчас огромный. Мы видим 300-процентный рост спроса по отдельным категориям программного обеспечения по отношению к прошлому году», — сказал он, выступая на сессии «Российские IТ-решения мирового уровня: ответ на глобальные вызовы».

По словам вице-премьера, в эти категории вошли офисные приложения, операционные системы и системы управления данных.

Ранее в этот день замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин исключил возможность превращения компьютеров и ноутбуков российских пользователей в «железо» после ухода зарубежных компаний с рынка РФ.

Он отметил, что у России есть своя операционная система, свои офисные пакеты, системы видео-конференц-связи, социальные сети, поисковая система. По словам Паршина, отечественные продукты не уступают зарубежным.

В марте Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило за стимулирование перехода на российское ПО. Так, в ведомстве предложили предоставить всем IT-компаниям, которые внедряют и поддерживают не принадлежащее им российское ПО, льготы. Среди них: пониженные тарифы на уплату страховых взносов, общая сумма которых составит 7,6%, а также нулевая налоговая ставка на прибыль организаций.

После начала российской спецоперации по защите Донбасса многие зарубежные компании сообщили о прекращении деятельности в РФ, в том числе производители программного обеспечения (ПО). Так, 8 июня об этом заявила американская компания Microsoft. 5 мая сообщалось, что разработчик софта для удаленного доступа TeamViewer не станет продлевать контракты с клиентами из России и Белоруссии.

Спецоперация началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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