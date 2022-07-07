Путин заявил о необходимости искать собственные технологические «ключи» в РФ

России нужно стремиться не к импортозамещению, а искать собственные технологические «ключи». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

«Нужно, конечно, стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых, своих собственных передовых и перспективных технологий и своих ключей технологических», — сказал он.

Кроме того, глава государства отметил, что в сфере автомобилестроения у РФ есть хорошая база.

«Вот Aurus сделали, хорошую машину. Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там всё: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Всё можно сделать», — добавил президент.

Также он подчеркнул важность повышения суверенитета страны в области новейших технологий.

Глава государства 17 июня сказал, что импортозамещение не является панацеей. По его мнению, надо не копировать, а быть на шаг впереди, создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами. Он также отметил, что России никогда не давали и не дадут критически важные технологии, поэтому важно формировать собственные возможности, основанные на развитии образования и науки.

18 мая министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия не ставит перед собой задачу полного импортозамещения всей промышленности.