Энергетик усомнился в запуске поставок газа в Европу по СП-2

Газопровод «Северный поток – 2» технически готов к началу работы, но в текущих обстоятельствах вряд ли немецкие власти дадут разрешение на его запуск. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в среду, 20 июля.

Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Тегеране заявил, что объемы поставок российского газа в Европу можно увеличить за счет запуска «Северного потока – 2». Он отметил, что даже при запуске этого трубопроода в страны Европы может поступать не более 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление в России, сказал российский лидер.

«Если уж им было сложно сформулировать запрос в Канаду, чтобы оттуда турбину привезли, то что уж говорить про все остальное. Так что это проблемная история для Германии», — считает Митрахович.

Он напомнил, что поставок газа через Польшу сейчас нет, через Украину они ограничены, и, если поставок по «Северному потоку» не будет и дальше, в ФРГ начнутся экономические и социально-политические проблемы из-за нехватки голубого топлива.

«Пусть готовят планы сокращения потребления газа и пусть надеются при этом, что население их за это не снесет. Время покажет», — сказал эксперт.

Он напомнил, что в Италии допустили прекращение поставок вооружений Украине из-за политического кризиса, возникшего в том числе в результате экономического конфликта с Россией. В итальянском МИДе заявили 16 июля, что, если политический кризис в стране не прекратится, у правительства не будет возможности также подписывать новые контракты на поставку энергоресурсов.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о планах уйти в отставку 14 июля. Причиной он называл отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны «Движение 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой главы кабмина. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент.

«Северный поток – 2» был построен для транспортировки природного газа в России в Германию по дну Балтики. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении РФ.

Газопровод «Северный поток» находится на техобслуживании с 11 июля, работы продлятся до 21 июля. «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не вернула турбины, находящиеся в Канаде на техобслуживании. В связи с этим снизилась прокачка газа.

17 июля Канада отправила турбину в ФРГ. Отмечалось, что для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля. В правительстве Германии заявили, что ожидают поставок газа по этому трубопроводу в полном объеме после завершения ремонтных работ. Однако «Газпром» заявил 20 июля, что не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя и направил новый запрос.