«Газпром» вновь запросил документы по газотурбине для «Северного потока»

Российская компания «Газпром» так и не получила от немецкой Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» и направила новый запрос. Об этом говорится 20 июля в Telegram-канале холдинга.

Как уточняется, газотурбинный двигатель необходим для компрессионной станции «Портовая». В отсутствие документов поставка оборудования в условиях санкций Канады и Евросоюза невозможна.

«В этих обстоятельствах «Газпром» снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы», — отметили в российской компании.

Российская сторона напоминает, что гарантированный возврат прошедшего ремонт двигателя в условиях санкций и последующий ремонт других газовых турбин для «Портовой» прямо влияют на безопасную работу «Северного потока».

16 июля «Газпром» попросил Siemens предоставить документы, которые позволят вывезти турбину для компрессорной станции «Портовая»

17 июля Канада отправила турбину изготовления компании Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Турбины находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию.

Приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода, Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

В период ремонтных работ на «Северном потоке», которые продлятся с 11 по 21 июля, единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину.

Как заявил 18 июля «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, история с ремонтом турбин в Канаде, в частности, показала, насколько губительно принимать скоропалительные решения, особенно когда дело касается геополитики.