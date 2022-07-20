Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Фонд Открытой Эстонии»

На территории России признана нежелательной деятельность Фонда Открытой Эстонии. Об этом 20 июля говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ.

«По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Фонд Открытой Эстонии» (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation, Эстонская Республика)», — сказано в заявлении.

Ведомство установило, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ», — сообщили о дальнейших шагах в Генпрокуратуре.

Известно, что организация создана при поддержке американского миллиардера Джорджа Сороса

15 июля была признана нежелательной деятельность четырех иностранных организаций, в том числе изданий Bellingcat (признан иностранным агентом) и The Insider (признан иностранным агентом).

Кроме того, 23 мая нежелательной была признана немецкая организация «Фонд имени Генриха Бёлля», а 6 мая — украинская неправительственная организация «Крымская правозащитная группа». В ведомстве также установили, что они представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.

5 марта в перечень нежелательных в России были включены американская Ассоциация развития журналистики, а также латвийский фонд IStories fonds (признан в РФ иноагентом), управляющий медиапроектом расследований и репортажей «Важные истории».