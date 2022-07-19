В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии данных об опасности штамма «Кентавр»
Официальных данных о том, что новый подвид коронавируса «Кентавр» является более заразным или вызывает более тяжелую форму заболевания, пока нет. Об этом заявила 19 июля заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Данных в отношении того, что он более трансмиссивный, более заразный, вызывает более тяжелые случаи заболевания или ускользает в большей степени от иммунного ответа, нет. Официальных данных, основанных на большом количестве проанализированных пациентов», — заявила эксперт в эфире «Россия 24».
Ранее во вторник иммунолог Николай Крючков заявил «Известиям», что новый подвариант «Омикрон»-штамма коронавируса BA.2.75 («Кентавр») — более заразный, чем предыдущий подвид ВА.2. Он подчеркнул, что BA.2.75 обнаружили в мае, и он активно распространяется в Индии и Европе.
Также в этот день сообщалось, что подвариант «Омикрон»-штамма коронавируса «Кентавр» впервые был выявлен в России. В Москве зафиксированы уже пять случаев заболевания. У пациентов оно протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет. В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что эпидемическая ситуация по COVID-19, в том числе в части распространения новых подвариантов штамма «Омикрон», находится на строгом контроле ведомства.
В июле сообщалось, что «Кентавр» был обнаружен, в частности, в Дании, Канаде, Новой Зеландии, США и Нидерландах.
Как пояснил врач-инфекционист Евгений Тимаков, «Кентавр» заразнее подвида BA.2 минимум на 16%. Тем не менее, по словам специалиста, особой опасности он при этом не представляет.
В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.