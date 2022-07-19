Иммунолог сравнил степень заразности нового подвида «Омикрона» с предыдущими

Новый подвариант «Омикрон»-штамма коронавируса BA.2.75 («Кентавр») — более заразный, чем предыдущий подвид ВА.2. Об этом во вторник, 19 июля, заявил «Известиям» иммунолог Николай Крючков.

Он подчеркнул, что BA.2.75 обнаружили в мае, он активно распространяется в Индии и Европе. По словам иммунолога, на фоне ВА.2 «Кентавр» более заразный, а столкновение BA.2.75 с подвариантом ВА.5 только началось, поэтому прогнозировать развитие событий пока рано.

«Я бы сказал, что есть вероятность, что ВА.2.75 заразнее ВА.5. Если говорить о патогенности, то многие специалисты склоняются к тому, что ВА.5 является более патогенным, чем ВА.2. Можно сделать вывод, что и ВА.2.75 более патогенный, чем второй вариант, но пока это все теории. Такой же разницы, как «Дельта» и «Омикрон», точно нет. Можно сказать, что новый подвид на 15% заразнее, судя по прошлым показателям», — рассказал Крючков.

Главная опасность, по словам иммунолога, состоит в том, что мутация коронавируса продолжается, появляются новые механизмы обхода иммунитета. Крючков допустил, что в ближайшие месяцы обнаружится более патогенный вариант вируса.

«Россия и многие страны отменили меры безопасности с учетом того, что у нас дела с вакцинацией обстоят довольно плохо, плюс сложная экономически-социальная ситуация. В итоге все это может сложиться в проэпидемическую обстановку в конце сентября», — заключил эксперт.

Ранее в этот день подвариант «Омикрон»-штамма коронавируса «Кентавр» впервые был выявлен в России. В Москве зафиксированы пять случаев. Заболевание у пациентов протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет. В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что эпидемическая ситуация по COVID-19, в том числе в части распространения новых подвариантов штамма «Омикрон», находится на строгом контроле ведомства.

Днем ранее стало известно, что в России за прошедшую неделю число случаев COVID-19 выросло на 30,2%, число госпитализаций увеличилось на 3,2%. За сутки в стране госпитализированы 575 заболевших.

В июле сообщалось, что «Кентавр» был обнаружен, в частности, в Дании, Канаде, Новой Зеландии, США и Нидерландах.

Как пояснил врач-инфекционист Евгений Тимаков, «Кентавр» заразнее подвида BA.2 минимум на 16%. Тем не менее, по словам специалиста, особой опасности он при этом не представляет.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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