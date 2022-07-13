Минздрав Канады сообщил о появлении в стране нового штамма «Омикрон»

В Канаде выявили пять случаев заражения подвидом штамма коронавируса «Омикрон» BA.2.75. Об этом 12 июля телеканалу CTV сообщил источник в министерстве здравоохранения страны.

«По состоянию на 6 июля в Канаде предварительно выявлено пять случаев BA.2.75», — рассказали в ведомстве.

По словам источника, данные о количестве заболевших могут быть уточнены, так как исследования все еще продолжаются.

8 июня директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов рассказал, что новый штамм коронавируса BA.2.75, зарегистрированный в конце июня в Индии, может обладать самым высокой заразностью по сравнению со всеми предыдущими. Он отметил, что уже сейчас динамика роста числа случаев с BA.2.75 на 16% выше, чем для других штаммов.

Ранее, 13 июля, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев сообщил, что варианты штамма «Омикрон» BA.4 и BA.5 вытеснят в РФ линию BA.2, которая доминирует в стране в настоящий момент. По словам эксперта, у линий BA.4 и BA.5 меньшее количество мутаций по сравнению с BA.2, поэтому они распространяются и уходят от иммунного ответа эффективнее.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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