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Минздрав Канады сообщил о появлении в стране нового штамма «Омикрон»

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Фото: Global Look Press/Ricardo Rubio
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В Канаде выявили пять случаев заражения подвидом штамма коронавируса «Омикрон» BA.2.75. Об этом 12 июля телеканалу CTV сообщил источник в министерстве здравоохранения страны.

Другая передача: «Омикрон» может сравняться по заразности с корью
Новый вариант коронавируса научился уклоняться от иммунного ответа и распространяться еще быстрее

«По состоянию на 6 июля в Канаде предварительно выявлено пять случаев BA.2.75», — рассказали в ведомстве.

По словам источника, данные о количестве заболевших могут быть уточнены, так как исследования все еще продолжаются.

8 июня директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов рассказал, что новый штамм коронавируса BA.2.75, зарегистрированный в конце июня в Индии, может обладать самым высокой заразностью по сравнению со всеми предыдущими. Он отметил, что уже сейчас динамика роста числа случаев с BA.2.75 на 16% выше, чем для других штаммов.

Ранее, 13 июля, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев сообщил, что варианты штамма «Омикрон» BA.4 и BA.5 вытеснят в РФ линию BA.2, которая доминирует в стране в настоящий момент. По словам эксперта, у линий BA.4 и BA.5 меньшее количество мутаций по сравнению с BA.2, поэтому они распространяются и уходят от иммунного ответа эффективнее.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайте стопкоронавирус.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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