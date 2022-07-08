Вирусологи сравнили индийский вариант «Омикрона» с корью по заразности

Новый штамм коронавирус BA.2.75, зарегистрированный в конце июня в Индии, может обладать самым высокой заразностью по сравнению со всеми предыдущими, рассказали «Известиям» вирусологи.

«У первых штаммов SARS-CoV-2 коэффициент распространения (показывает, сколько людей в среднем может заразить один носитель инфекции. — Ред.) составлял 3–6, у «Омикрона» в среднем держится на уровне 10–11. Если новый штамм будет чуть более заразным, чем «Омикрон», он встанет на один уровень по успешности заражения с корью, для которой этот индекс равняется 11–14», — пояснил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов.

Предпосылки для этого есть, считают эксперты.

Уже сейчас динамика роста числа случаев с BA.2.75 на 16% выше, чем для других штаммов, отметил Ризванов.

Это может объясняться тем, что штамм имеет 16 новых мутаций. Как минимум одна из них может способствовать тому, что вирус ускользает от иммунного ответа, говорится в исследовании, которое провел ученый Випин Вашиштха из индийского исследовательского центра Мангла в Бийнор.

Эта же мутация позволяет штамму легче связываться с ферментом ACE2, при помощи которого вирус проникает в клетку человека.

«Это, в свою очередь, означает, что повторные заражения могут способствовать распространению BA.2.75», — говорится в исследовании индийского ученого.

По информации Всемирной организации здравоохранения, BA.2.75 начал распространяться в июне в Индии и с того момента зарегистрирован еще в десяти странах.

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