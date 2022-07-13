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Вирусолог предположил вытеснение новыми вариантами «Омикрона» линии BA.2

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Варианты штамма «Омикрон» коронавируса BA.4 и BA.5 вытеснят в РФ линию BA.2, которая доминирует в стране в настоящий момент. Об этом 13 июля сообщил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев.

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«Варианты BA.4 и BA.5 линию BA.2 обязательно вытеснят, потому что это уже произошло во многих странах», — передает слова Лукашева ТАСС.

По словам эксперта, у линий BA.4 и BA.5 меньшее количество мутаций по сравнению с BA.2, поэтому они распространяются и уходят от иммунного ответа эффективнее. При этом Лукашев подчеркнул, что новые линии невозможно клинически отличить от BA.2, так как они очень похожи.

Ранее в этот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что заболевание, вызванное подвариантами BA.4 и BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами «Альфа» или «Дельта». Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется.

12 июля директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии, главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков рассказал «Известиям», что пандемия COVID-19 сказалась на числе осложнений, которые выявляются у беременных женщин.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайте стопкоронавирус.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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