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В Нидерландах обнаружили новый подвид «Омикрон»-штамма — «Кентавр»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ppe
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Новый подвид «Омикрон»-штамма коронавируса — BA.2.75, получивший название «Кентавр», обнаружили в Нидерландах. Об этом сообщили 13 июля в Национальном институте здравоохранения страны (RIVM).

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«Он был обнаружен в образце теста от 26 июня 2022 года в северо-восточной провинции Гелдерланд», — говорится в сообщении.

Ранее в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны вернуть масочный режим из-за роста случаев COVID-19 в мире.

Накануне в Канаде выявили пять случаев заражения подвидом штамма коронавируса «Омикрон» BA.2.75.

11 июля врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил возможность роста заболеваемости COVID-19 в России с середины августа и осенью 2022 года. Он отметил, что рост заболеваемости вероятен, поскольку люди могут заболевать повторно спустя полгода после перенесенного коронавируса. Вопрос, по словам Тимакова, будет заключаться в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных.

8 июля директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов рассказал, что новый штамм коронавируса BA.2.75, зарегистрированный в конце июня в Индии, может обладать самой высокой заразностью по сравнению со всеми предыдущими. Он отметил, что уже сейчас динамика роста числа случаев с BA.2.75 на 16% выше, чем для других штаммов.

5 июля вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил в беседе с «Известиями», что новая волна заболеваемости коронавирусом в странах Европы и Америки связана с очередными мутациями штамма «Омикрон».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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