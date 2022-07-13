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ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим

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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
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Всемирная организация здравоохранения призывает страны вернуть масочный режим. Об этом 13 июля заявил глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус, сообщил Sky News.

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«Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников», — приводит его слова телеканал.

По его словам, между научными сообществами, политическими лидерами и общественностью «существует серьезный разрыв» в восприятии риска распространения коронавируса.

«Новые волны заболеваний демонстрируют, что COVID-19 еще не закончился», — сказал он, отметив однако, что страны находятся «в гораздо лучшем положении, чем в начале пандемии».

Ранее в этот день профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о новой волне заражений коронавирусом в мире и не исключил, что она придет в РФ. Однако, по его словам, она не будет такой значительной.

В то же время в Роспотребнадзоре сообщили, что по итогам 27 недели 2022 года в России зарегистрировано 22 683 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил на 8,2% выше, чем на прошлой неделе. При этом в ведомстве уточнили, что что введение ограничительных мер на фоне роста вновь выявленных случаев инфицирования в РФ не требуется.

О снятии коронавирусных ограничений в стране Роспотребнадзор объявил 1 июля.

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