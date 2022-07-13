ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим

Всемирная организация здравоохранения призывает страны вернуть масочный режим. Об этом 13 июля заявил глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус, сообщил Sky News.

«Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников», — приводит его слова телеканал.

По его словам, между научными сообществами, политическими лидерами и общественностью «существует серьезный разрыв» в восприятии риска распространения коронавируса.

«Новые волны заболеваний демонстрируют, что COVID-19 еще не закончился», — сказал он, отметив однако, что страны находятся «в гораздо лучшем положении, чем в начале пандемии».

Ранее в этот день профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о новой волне заражений коронавирусом в мире и не исключил, что она придет в РФ. Однако, по его словам, она не будет такой значительной.

В то же время в Роспотребнадзоре сообщили, что по итогам 27 недели 2022 года в России зарегистрировано 22 683 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил на 8,2% выше, чем на прошлой неделе. При этом в ведомстве уточнили, что что введение ограничительных мер на фоне роста вновь выявленных случаев инфицирования в РФ не требуется.

О снятии коронавирусных ограничений в стране Роспотребнадзор объявил 1 июля.

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