Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание по ситуации с COVID-19 с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства по субъектам РФ. Об этом в среду, 13 июля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что по итогам 27 недели 2022 года в России зарегистрировано 22 683 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил на 8,2% выше, чем на прошлой неделе.

«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», — говорится в сообщении.

Однако Попова отметила, что гражданам не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности. Людям из уязвимых категорий рекомендуется носить маски в общественных местах и пользоваться антисептическими средствами. Также сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации против COVID-19 раз в полгода.

Днем ранее в оперштабе по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщили, что в Москве рост случаев инфицирования коронавирусом обусловлен распространением неопасного подштамма «Омикрона». Так, за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57%. В большинстве случаев заболевание требует лечения, похожего на лечение классического ОРВИ.

11 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что, в то время как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной, но это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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