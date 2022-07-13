Реклама
Прямой эфир
Мир
Три человека погибли и 12 ранены в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ
Мир
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
Мир
В Запорожье сообщили о запрещенных экспериментах Украины на местной АЭС
Авто
В Оренбурге открыли первую станцию зарядки электромобилей
Мир
Минздрав Канады сообщил о появлении в стране нового штамма «Омикрон»
Мир
Экс-советник Трампа признался в подготовке госпереворотов
Мир
Экологи Канады призвали спасти китов от вымирания из-за рыболовных сетей
Туризм
В АТОР рассказали об адаптации турбизнеса к санкциям благодаря пандемии
Общество
Верховный суд РФ признал право требовать компенсацию за гибель питомца
Мир
Twitter подала в суд на Илона Маска за отказ покупать компанию
Культура
Оперу про кабардинских Ромео и Джульетту исполнят в Москве
Сюжет:

Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за COVID-19

Роспотребнадзор: введения ограничений из-за роста числа случаев COVID-19 не требуется
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание по ситуации с COVID-19 с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства по субъектам РФ. Об этом в среду, 13 июля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Наиболее уязвимые люди или приобрели иммунитет к COVID-19, или погибли»
Патологоанатом Роман Деев — о причинах снижения смертности от коронавируса, поражении им внутренних органов и влиянии на сердце

Отмечается, что по итогам 27 недели 2022 года в России зарегистрировано 22 683 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил на 8,2% выше, чем на прошлой неделе.

«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», — говорится в сообщении.

Однако Попова отметила, что гражданам не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности. Людям из уязвимых категорий рекомендуется носить маски в общественных местах и пользоваться антисептическими средствами. Также сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации против COVID-19 раз в полгода.

Днем ранее в оперштабе по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщили, что в Москве рост случаев инфицирования коронавирусом обусловлен распространением неопасного подштамма «Омикрона». Так, за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57%. В большинстве случаев заболевание требует лечения, похожего на лечение классического ОРВИ.

11 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что, в то время как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной, но это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022